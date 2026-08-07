Британці масово крадуть бензин з заправок на тлі паливної кризи

У Великій Британії різко зросла кількість крадіжок пального на автозаправних станціях. Це сталось відразу після початку війни з Іраном, яка спричинила зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За даними галузевого аналізу, британські водії щодня залишають АЗС без оплати приблизно на 194 тисячі фунтів стерлінгів. Кількість таких випадків за останні місяці зросла приблизно на 20%. Після початку конфлікту на Близькому Сході вартість викраденого пального зросла на 48% порівняно з попереднім п’ятимісячним періодом.

Обсяг пального, яке не було оплачено, також збільшився - приблизно з 87 тисяч літрів до 108,9 тисячі літрів на день по всій країні, що означає зростання на 24%.

Дані були отримані на основі аналізу 550 автозаправних майданчиків, а потім екстрапольовані на всі 8359 АЗС Великої Британії.

Скільки випадків крадіжок фіксують

Після початку війни кількість випадків виїзду з АЗС без оплати зросла приблизно з 2400 до 2872 інцидентів на день у масштабах усієї країни.

До таких випадків належать як водії, які навмисно залишають заправку без сплати, так і люди, які заявляють, що не можуть оплатити пальне після заправки.

Представники галузі також повідомляють про зростання конфліктів між клієнтами та працівниками АЗС. За словами компанії Forecourt Eye, заправки дедалі частіше стикаються із «зловживаннями, залякуванням та насильством» з боку незадоволених клієнтів.

Власники АЗС закликають посилити боротьбу з крадіжками

Один із власників невеликої мережі з шести заправок розповів BBC, що його підприємства встановили велику кількість камер спостереження, однак це не зупиняє порушників.

"У нас більше камер відеоспостереження, ніж в аеропорту Бірмінгема на квадратний фут, але це не допомагає, бо людям байдуже", - сказав він.

За словами бізнесмена, крадіжки стали майже щоденною проблемою. Деякі порушники почали заправляти не лише паливний бак автомобіля, а й додаткові каністри.

Власник АЗС зазначив, що лише за останній фінансовий рік втратив близько 40 тисяч фунтів стерлінгів через неоплачене пальне, а цього року очікує ще більших збитків через зростання цін.