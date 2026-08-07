Британцы массово воруют бензин с заправок на фоне топливного кризиса

В Великобритании резко возросло количество краж горючего на автозаправочных станциях. Это произошло сразу после начала войны с Ираном, повлекшей рост цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По данным отраслевого анализа, британские водители ежедневно покидают АЗС без оплаты примерно на 194 тысяч фунтов стерлингов. Количество таких случаев за последние месяцы возросло примерно на 20%. После начала конфликта на Ближнем Востоке стоимость похищенного горючего выросла на 48% по сравнению с предыдущим пятимесячным периодом.

Объем не оплаченного горючего также увеличился - примерно с 87 тысяч литров до 108,9 тысячи литров в день по всей стране, что означает рост на 24%.

Данные были получены на основе анализа 550 автозаправочных площадок, а затем экстраполированы на все 8359 АЗС Великобритании.

Сколько случаев краж фиксируют

После начала войны количество случаев выезда с АЗС без оплаты возросло примерно с 2400 до 2872 инцидентов в день в масштабах всей страны.

К таким случаям относятся как водители, намеренно покидающие заправку без уплаты, так и люди, заявляющие, что не могут оплатить горючее после заправки.

Представители отрасли также сообщают о росте конфликтов между клиентами и работниками АЗС. По словам компании Forecourt Eye, заправки все чаще сталкиваются со злоупотреблениями, запугиванием и насилием со стороны недовольных клиентов.

Владельцы АЗС призывают усилить борьбу с воровством

Один из владельцев небольшой сети из шести заправок рассказал BBC, что его предприятия установили большое количество камер наблюдения, однако это не останавливает нарушителей.

"У нас больше камер видеонаблюдения, чем в аэропорту Бирмингема на квадратный фут, но это не помогает, потому что людям безразлично", - сказал он.

По словам бизнесмена, воровство стало почти ежедневной проблемой. Некоторые нарушители начали заправлять не только топливный бак автомобиля, но дополнительные канистры.

Владелец АЗС отметил, что только за последний финансовый год потерял около 40 тысяч фунтов стерлингов из-за неоплаченного топлива, а в этом году ожидает еще больших убытков из-за роста цен.