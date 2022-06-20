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В британской разведке рассказали, почему войска РФ не могут добиться превосходства в воздухе

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Лондон, Понедельник 20 июня 2022 09:57
В британской разведке рассказали, почему войска РФ не могут добиться превосходства в воздухе Фото: войска РФ не могут добиться превосходства в воздухе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В выходные российские наземные и тактические воздушные операции по-прежнему были сосредоточены на центральном секторе Донбасса. В полномасштабном вторжении российские военно-воздушные силы действуют недостаточно эффективно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Неспособность последовательно применять воздушную мощь, вероятно, является одним из важнейших факторов, обусловивших весьма ограниченный успех российской кампании. Она не может добиться полного превосходства в воздухе и действует в стиле неприятия риска, редко проникая глубоко за украинские линии", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что некоторые из причин, лежащих в основе трудностей, повторяют проблемы российских сухопутных войск.

"На протяжении многих лет большая часть боевой подготовки российских ВВС, скорее всего, проводилась по жесткому сценарию и была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не на развитие динамичной инициативы среди летного состава", - предположили в британской разведке.

Однако несмотря на то, что Россия располагает впечатляющим списком относительно современных и способных боевых самолетов, ВВС не смогли развить институциональную культуру и навыки, необходимые их личному составу для того, чтобы соответствовать стремлению России к проведению современной воздушной кампании в западном стиле.

"Это привело к тому, что большая, чем планировалось, доля усилий ложится на наземные войска, которые истощаются, и на современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, на исходе", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки российские войска потеряли 200 человек из личного состава.

Кроме того, на юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.

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