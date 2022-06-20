ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 3 беспилотника: новые потери России в войне
Фото: ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 3 беспилотника (Getty Images)
За минувшие сутки оккупационные войска потеряли 200 человек из личного состава. Всего число ликвидированных в Украине российских военных превышает 33 800 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие боевые потери оккупантов на 20 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 33800 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1477 (+9),
- боевых бронированных машин - 3588 (+11),
- артиллерийских систем - 749 (+4),
- РСЗО - 238 (+3),
- средства ПВО - 98 (+0),
- самолетов - 216 (+0),
- вертолетов - 181 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 601 (+3),
- крылатые ракеты - 130 (+0),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2527 (+4),
- специальная техника - 55 (+0).
Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк, а также десятки оккупантов.
Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.