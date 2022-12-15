У британській розвідці оцінили можливість нового наступу на північ України

Наразі навчання білоруських та російських військ навряд чи становитимуть силу, яка здатна провести новий наступ на північ України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.
Там зазначають, що навчання білоруської армії відбуваються на північному заході країни, далеко від кордону з Україною. При цьому в Білорусь було перекинуто російські підрозділи мобілізованих резервістів.
Однак, незважаючи на те, що Білорусь відіграла ключову допоміжну роль у наступі Росії на Київ 24 лютого 2022 року, наразі навчання двох армій навряд чи становитимуть силу, здатну провести новий успішний штурм північної України, заявили у британській розвідці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія знову перекинула до Білорусі свої винищувачі МіГ-31К. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал". Також до Мачулищ прилетів російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Тим часом в Офісі президента України запевнили, що ризику повторного наступу з Білорусі наразі немає. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, все, що відбувається на білоруській території, є інформаційною роботою для дестабілізації України.
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