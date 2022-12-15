В британской разведке оценили вероятность нового наступления на север Украины
В настоящее время учения белорусских и российских войск вряд ли составят силу, которая способна провести новое наступление на север Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.
Там отмечают, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.
Однако, несмотря на то, что Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года, в настоящее время учения двух армий вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм северной Украины, заявили в британской разведке.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия вновь перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К. Они могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Также в Мачулищи прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Тем временем в Офисе президента Украины заверили, что риска повторного наступления из Беларуси пока нет. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, все, что происходит на белорусской территории, больше является информационной работой для дестабилизации Украины.
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