Британський прем'єр на саміті G7 передав "пряме послання" Путіну

Великобританія та інші країни Заходу не мають наміру припиняти підтримку України. Російському президенту Володимиру Путіну передано пряме послання: "Ми нікуди не підемо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака для Sky News .

"Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами, необхідними їй для самозахисту, не тільки тут і зараз ресурсами, а й у довгостроковій перспективі", - сказав прем'єр під час саміту G7 у Хіросімі.

Декількома годинами раніше Сунак оголосив про заборону на імпорт російських алмазів і сказав Sky News, що, на його думку, інші країни G7 наслідуватимуть його приклад у ці вихідні.