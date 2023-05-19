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Британський прем'єр на саміті G7 передав "пряме послання" Путіну

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Японія, П'ятниця 19 травня 2023 13:44
Британський прем'єр на саміті G7 передав "пряме послання" Путіну Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія та інші країни Заходу не мають наміру припиняти підтримку України. Російському президенту Володимиру Путіну передано пряме послання: "Ми нікуди не підемо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака для Sky News.

"Росії необхідно знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну ресурсами, необхідними їй для самозахисту, не тільки тут і зараз ресурсами, а й у довгостроковій перспективі", - сказав прем'єр під час саміту G7 у Хіросімі.

Декількома годинами раніше Сунак оголосив про заборону на імпорт російських алмазів і сказав Sky News, що, на його думку, інші країни G7 наслідуватимуть його приклад у ці вихідні.

Нагадаємо, лідери "Великої сімки" (G7) на саміті в Хіросімі підтвердили своє зобов'язання надавати "фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки потрібно".

Раніше Ріші Сунак відповів на невдоволення Кремля щодо передачі Україні крилатих ракет Storm Shadow. Сунак заявив, що Кремлю важливо знати, що Британія "нікуди не піде", додавши, що ми тут надовго.

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