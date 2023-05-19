Британский премьер на саммите G7 передал "прямое послание" Путину

Великобритания и другие страны Запада не намерены прекращать поддержку Украины. Российскому президенту Владимиру Путину передано прямое послание: "Мы никуда не уйдем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Великобритании Риши Сунака для Sky News .

"России необходимо знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину ресурсами, необходимыми ей для самозащиты, не только здесь и сейчас ресурсами, но и в долгосрочной перспективе", - сказал премьер во время саммита G7 в Хиросиме.

Несколькими часами ранее Сунак объявил о запрете на импорт российских алмазов и сказал Sky News, что, по его мнению, другие страны G7 последуют его примеру в эти выходные.