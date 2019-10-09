Британський парламент проведе позачергове засідання через Brexit

Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

Депутати можуть вирішити вивести країну з Євросоюзу без угоди або навіть призупинити Brexit

Депутати Палати громад Великої Британії 19 жовтня проведуть позачергове засідання парламенту для ухвалення рішення у ситуації виходу країни з Євросоюзу. Про це повідомляє BBC.

Британський парламент збереться після саміту ЄС, який розглядається як саміт "останньої надії" для угоди між Лондоном і Брюсселем до дедлайну 31 жовтня, коли Британія повинна залишити блок.

"Депутати зберуться на надзвичайне засідання парламенту в суботу у вирішальний день щодо майбутнього Brexit", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що якщо угода буде узгоджена, прем'єр-міністр Борис Джонсон буде просити британських парламентаріїв схвалити її. В іншому випадку, в залі вищого законодавчого органу країни будуть розглядатися кілька варіантів.

За словами кореспондента BBC Лаури Кунсберг, депутати можуть вирішити вивести країну з Євросоюзу без угоди або навіть призупинити Brexit.

Нагадаємо, угода щодо виходу Британії з ЄС стала "по суті неможливою" після телефонної розмови між Джонсоном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Меркель не підтримала пропозиції Джонсона за угодою. Крім того, вона додала, що угода ніколи не буде можливим, якщо Північна Ірландія не залишиться у митному союзі.

Також РБК-Україна повідомляло, що голова Європейської ради Дональд Туск виступив з критикою на адресу Джонсона. За словами Туска, питання виходу Великої Британії з ЄС ставить на карту майбутнє і безпеку Європи і Великої Британії.