Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Депутаты британского парламента большинством голосов проголосовали за то, чтобы вынудить премьер-министра попросить продлить процесс Brexit, чтобы избежать сценария выхода страны из Евросоюза без отсутствия сделок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Законопроект, выдвинутый Иветт Купер из лейбористской партии, был принят палатой общин всего за один день. Однако, это решение должно быть одобрено палатой лордов, прежде чем оно станет законом. ЕС также должен решить, предоставлять ли какое-либо продление по Brexit.

Голосование состоялось после того, как Тереза Мэй встретилась с лидером лейбористов Джереми Корбином для переговоров по модели выхода страны из ЕС. Команды обеих сторон собрались в среду, 3 апреля, вечером перед полным днем переговоров в четверг.

"Мы согласовали программу сотрудничества, чтобы реализовать Brexit ради британского народа, защитить рабочие места и гарантировать безопасность", - сообщил представитель правительства Великобритании.

Обе стороны выразили готовность договариваться и желание оставить позади неопределенность, связанная с будущим Brexit. Информацию о согласовании решения, которое "поможет вывести Brexit из тупика", журналистам подтвердил и представитель лейбористов.

Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit предложил "набраться терпения", намекнув, что в Евросовете готовы дать еще время на подготовку договора.