В Евросоюзе прокомментировали просьбу Мэй об отстрочке Brexit

Фото: Дональд Туск (president.gov ua)

Глава Евросовета Туск предложил "набраться терпения"

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit предложил "набраться терпения", намекнув, что в Евросовете готовы дать еще время на подготовку договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

"Даже учитывая, что после сегодняшнего дня мы не знаем, чем это закончится, давайте наберемся терпения", - написал Туск.

В то же время глава фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт, участвовавший в переговорной команде ЕС по Brexit, увидел в просьбе Терезы Мэй поиск компромисса и шанс выхода из тупика.

"Хорошо, что премьер-министр Тереза Мэй ищет компромисс между сторонами. Лучше поздно, чем никогда", - написал он в Twitter.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "открыта" для продления срока выхода Британии из ЕС на определенных условиях, предупредив, что Европейский Союз не может оставаться "заложником" политического кризиса в Великобритании в связи с ситуацией с Brexit.

Напомним, 2 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза, не назвав при этом конкретных дат новой отсрочки.