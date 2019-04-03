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В Евросоюзе прокомментировали просьбу Мэй об отстрочке Brexit

Новости » Политика    03.04.2019 - 03:20
В Евросоюзе прокомментировали просьбу Мэй об отстрочке Brexit
Фото: Дональд Туск (president.gov ua)

Глава Евросовета Туск предложил "набраться терпения"

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit предложил "набраться терпения", намекнув, что в Евросовете готовы дать еще время на подготовку договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

"Даже учитывая, что после сегодняшнего дня мы не знаем, чем это закончится, давайте наберемся терпения", - написал Туск.

В Евросоюзе прокомментировали просьбу Мэй об отстрочке Brexit

В то же время глава фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт, участвовавший в переговорной команде ЕС по Brexit, увидел в просьбе Терезы Мэй поиск компромисса и шанс выхода из тупика.

"Хорошо, что премьер-министр Тереза Мэй ищет компромисс между сторонами. Лучше поздно, чем никогда", - написал он в Twitter.

В Евросоюзе прокомментировали просьбу Мэй об отстрочке Brexit

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "открыта" для продления срока выхода Британии из ЕС на определенных условиях, предупредив, что Европейский Союз не может оставаться "заложником" политического кризиса в Великобритании в связи с ситуацией с Brexit.

Напомним, 2 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки выхода страны из Евросоюза, не назвав при этом конкретных дат новой отсрочки.

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