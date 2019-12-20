Британский парламент одобрил сделку по Brexit

Парламент Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрил сделку премьер-министра Бориса Джонсона и Европейского союза по выходу страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает Independent.

Соглашение по Brexit поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали "против".

Заключительные этапы ратификации сделки по Brexit состоятся после Рождества. При этом нижняя палата парламента должна будет до 9 января утвердить законопроект, после чего он должен будет одобрен верхней палатой и королевой Великобритании.

Напомним, выход Великобритании из ЕС должен состояться 31 января 2020 года. После победы на выборах 12 декабря премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в срок.

После Brexit Великобритания войдет в переходной период отношений с Евросоюзом, за который им необходимо будет подписать новое торговое соглашение. При этом правительство Великобритании установила жесткий срок для заключения сделки с ЕС, которая должна быть согласована до конца 2020 года.

Также РБК-Украина писало, что в Великобритании после 31 января откажутся от термина Brexit. Кроме этого прекратит работу министерство по вопросам выхода Великобритании из ЕС.