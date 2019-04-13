Британский парламент рассмотрит проведение нового референдума по Brexit

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Министр финансов надеется, что сделку смогут заключить к июню и это снимет призывы к проведению референдума

Министр финансов Британии Филип Хаммонд заявил, что идея проведения второго референдума о выходе Британии из состава ЕС (Brexit) скорее всего будет снова вынесена на рассмотрение парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хаммонд надеется, что парламент сможет преодолеть тупик, заключив соглашение к концу июня 2019, что сможет положить конец призывам о проведении нового референдума, но при этом он не исключает его повторного проведения.

"Это предложение, которое может и, судя по всему, весьма вероятно, будет вынесено на рассмотрение парламента", - заявил министр финансов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Британия приостановила подготовку к Brexit без соглашения. Британия решила приостановить внедрение мероприятий для облегчения выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, страны-члены Европейского союза ранее заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС. Несмотря на то, что сама Мэй заявила, что попросит отложить Brexit только до 30 июня, официальные лица и наблюдатели ожидают, что 27 лидеров Евросоюза рассмотрят более длительное "гибкое" продление отсрочки до 2020 года.