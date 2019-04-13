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Британський парламент розгляне проведення нового референдуму по Brexit

Новини » Політика    13.04.2019 - 12:04
Британський парламент розгляне проведення нового референдуму по Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Міністр фінансів сподівається, що угоду зможуть укласти до червня і це зніме заклики до проведення референдуму

Міністр фінансів Британії Філіп Хаммонд заявив, що ідея проведення другого референдуму про вихід Британії з складу ЄС (Brexit) швидше за все буде знову винесено на розгляд парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хаммонд сподівається, що парламент зможе подолати безвихідь, уклавши угоду до кінця червня 2019, що зможе покласти кінець закликів до проведення нового референдуму, але при цьому він не виключає його повторного проведення.

"Це пропозиція, яка може і, судячи з усього, вельми ймовірно, буде винесено на розгляд парламенту", - заявив міністр фінансів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Британія призупинила підготовку до Brexit без угоди. Британія вирішила призупинити впровадження заходів для полегшення виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем.

Нагадаємо, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривалий "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.

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