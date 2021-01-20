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"Британский" коронавирус выявили уже в 60 странах мира

Автор: Игорь Литвиненко

Новый "британский" штамм коронавируса уже зафиксировали в 60 странах мира. Это на 10 больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Новый штамм вируса, который получил маркировку VOC-202012/01, был выявлен в шести регионах ВОЗ.

"С 12 январяVOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 государствах, территориях и районах. На данный момент из 60 стран, территорий и районов поступили сообщения о завозе случаев или о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - сообщает ВОЗ.

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Также в организации заявили, что новый штамм коронавируса из ЮАР обнаружен еще в трех странах. Их общее число достигло 23.

Ранее РБК-Украина писало, что "британский" коронавирус подтвердили уже как минимум в 25 европейских странах.

Как сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине пока не зафиксировали новый "британский" штамм COVID.

Кроме этого днями сообщалось, что новый вид COVID-19 выявили в Германии. Образцы 35 пациентов с новым видом коронавируса отправили для исследования в клинику "Шарите".

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