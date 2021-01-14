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Мутацию коронавируса выявили уже в 25 странах Европы, - ВОЗ

Четверг 14 января 2021 15:45
Мутацию коронавируса выявили уже в 25 странах Европы, - ВОЗ
Фото: Ханс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения фиксируется распространение нового мутировавшего штамма коронавируса в европейском регионе. Зафиксировали новый штамм COVID-19 уже в 25 европейских странах.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, этот вариант вируса распространяется значительно быстрее, однако не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания. Также в ВОЗ добавили, что он распространяется во всех возрастных группах.

"Новые сложности создает и сам вирус. Как и все вирусы, в меру своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего обеспокоенность варианта SARS-CoV-2. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.

Ранее РБК-Украина писало, что "британский" штамм коронавируса выявили минимум в 50 странах мира.

Также сообщалось, что мутировавший вариант COVID может заменить другие в Европе и части Азии.

Как сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине пока не зафиксировали новый "британский" штамм COVID.

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