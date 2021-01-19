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В Германии новый вид коронавируса, образцы отправили в "Шарите"

Берлин, Вторник 19 января 2021 09:50
В Германии новый вид коронавируса, образцы отправили в "Шарите"
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый вид коронавируса обнаружили в Германии. У 35 пациентов подтвердили новый вид COVID в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По слова директора клиники, пока проверяют, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса. Его заместитель сказал, что пока не нужно паниковать.

"Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен" - отметил Франк Нидербюль.

Образцы пациентов были отправлены в берлинскую больницу "Шарите" для дальнейшего исследования.

Напомним, в Китае за вчера обнаружили 118 новых случаев заражения коронавирусом, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны.

Ранее сообщалось, что власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну. Это связано с выявленными в мире мутациями коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря в Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Великобритании.

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