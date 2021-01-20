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"Британський" коронавірус виявили вже в 60 країнах світу

Автор: Игорь Литвиненко

Новий "британський" штам коронавірусу вже зафіксували в 60 країнах світу. Це на 10 більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Новий штам вірусу, який отримав маркування VOC-202012/01, був виявлений в шести регіонах ВООЗ.

"З 12 январяVOC-202012/01 був виявлений ще в 10 державах, територіях і районах. На цей час з 60 країн, територій і районів надійшли повідомлення про завезення випадків або про передачу цього різновиду вірусу в місцевих громадах", - повідомляє ВООЗ.

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Також в організації заявили, що новий штам коронавірусу з ПАР виявлено ще у трьох країнах. Їх загальне число досягло 23.

Раніше РБК-Україна писало, що "британський" коронавірус підтвердили вже як мінімум в 25 європейських країнах.

Як повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Україні поки що не зафіксували новий "британський" штам COVID.

Крім цього, днями повідомлялося, що новий вид COVID-19 виявили в Німеччині. Зразки 35 пацієнтів з новим різновидом коронавірусу відправили для дослідження в клініку "Шаріте".

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