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Британские законодатели попросили выдать Ассанжа Швеции

Новости » Политика    13.04.2019 - 14:30
Британские законодатели попросили выдать Ассанжа Швеции
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Швеция рассматривает вопрос о возобновлении расследования дела Ассанжа

Британские парламентарии обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию. Об этом сообщает AP.

В письме, направленном парламентариями министру внутренних дел, говорится: "Сделайте все, чтобы обеспечить возможность выдачи Ассанжа Швеции, если шведские власти направят запрос об экстрадиции".

Ранее сообщалось, что Швеция рассматривает вопрос о возобновлении расследования дела об изнасиловании, возбужденного против основателя WikiLeaks.

Напомним, прокуратура Швеции закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в мае 2017 года. В прокуратуре не исключали возобновления следствия по делу, если Ассанж приедет в Швецию до августа 2020 года.

РБК-Украина писало, что 11 апреля в Лондоне Ассанжа задержали в посольстве Эквадора, где он перебывал на протяжении последних семи лет. Также власти Эквадора отменили решение о выдаче Ассанжу гражданства страны. После этого Ассанжа арестовали. В США ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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