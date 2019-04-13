Британські законодавці попросили видати Ассанжа Швеції

Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Швеція розглядає питання про відновлення розслідування справи Ассанжа

Британські парламентарі звернулися із закликом до голови МВС країни Саджиду Джавиду екстрадувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у Швецію. Про це повідомляє AP.

У листі, направленому парламентаріями міністру внутрішніх справ, йдеться: "Зробіть все, щоб забезпечити можливість видачі Ассанжа Швеції, якщо шведська влада направить запит про екстрадицію".

Раніше повідомлялося, що Швеція розглядає питання про відновлення розслідування справи про зґвалтування, порушеної проти засновника WikiLeaks.

Нагадаємо, прокуратура Швеції закрила кримінальну справу про зґвалтування, порушену проти засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, в травні 2017 року. У прокуратурі не виключають поновлення слідства у справі, якщо Ассанж приїде в Швецію до серпня 2020 року.

РБК-Україна писало, що 11 квітня в Лондоні Ассанжа затримали в посольстві Еквадору, де він перебував протягом останніх семи років. Також влада Еквадору скасувала рішення про видачу Ассанжа громадянства країни. Після цього Ассанжа заарештували. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.