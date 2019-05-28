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Британські лейбористи виступили за повторний референдум по Brexit

Новини » Політика    28.05.2019 - 06:00
Британські лейбористи виступили за повторний референдум по Brexit
Ілюстративне фото ( з відкритих джерел)

Інший варіант рішення політичної кризи в Британії - дострокові вибори парламенту

Лідер Лейбористської партії британського парламенту Джеремі Корбін заявив, що питання виходу Великобританії з Євросоюзу повинні вирішити громадяни на повторному референдумі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Корбина, виборці доджни отримати додаткову можливість проголосувати з питання Brexit на повторному референдумі. Інший шлях вирішення ситуації - дострокові вибори британського парламенту.

Також Корбін прокоментував підсумки виборів до Європарламенту, заявивши, що уряд консерваторів завело переговори про Brexit в глухий кут, а нинішній склад парламенту не здатний з нього вийти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що 7 червня піде у відставку.

Додамо, у Великобританії на виборах в Європарламент найбільшу кількість голосів набирає партія, якою керує ініціатор кампанії по виходу Великобританії з Європейського Союзу (Brexit) Найджел Фарадж.

 

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