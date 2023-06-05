Британські ЗМІ вперше оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії
Британське видання Sky News оприлюднило контракт, який є першим вагомим доказом того, що Іран продавав Росії боєприпаси для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Якщо 16-сторінковий документ від 14 вересня 2022 року є справжнім, він, мабуть, призначений для зразків різних розмірів артилерійських та танкових снарядів та ракет вартістю трохи більше 1 млн доларів
Джерело видання поділилося ним разом із п'ятьма сторінками ймовірно пов'язаного контракту, який включає стовбури для танка Т-72 та стовбури для артилерійської зброї гаубиці, а також снаряди для боєприпасів. Ця угода на суму 740 тисяч доларів.
Джерело у службі безпеки заявило: "Це контракт між іранцями та росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% справжній".
Sky News показав документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великобританії у травні, а також міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі.
Київ і Лондон заявили, що планують перевірити справжність матеріалу і вживуть заходів, якщо він виявиться справжнім.
"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне, - сказав у недавньому інтерв'ю Sky News посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. - Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти у зв'язку з цим".
"В ім'я Аллаха"
Під заголовком: "В ім'я Аллаха" контракт на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".
У контакті містяться дані про оплату за зразки боєприпасів у сумі 1 013 100 доларів.
Наводиться міжнародно визнаний набір правил та умов, що лежать в основі торгових угод, відомих як ІНКОТЕРМС або Міжнародні комерційні умови, через що таємний продаж зброї видається майже повсякденним.
Цей розділ транспортування товарів також розкриває план доставки зразків боєприпасів до Росії з Ірану. Вони мають бути доставлені протягом десяти робочих днів після оплати.
У сьомій статті контракту йдеться про вплив того, що називається "форс-мажором", навіть незважаючи на те, що одна сторона угоди вже веде війну, а інша відома тим, що озброює та підтримує бойовиків на Близькому Сході. Ці факти не згадуються.
Іран обдирає Путіна
Перший додаток до контракту включає таблицю під назвою "технічні характеристики" з позиціями, перерахованими російською мовою, і великими зразками. Серед них 40 000 122-мм осколково-фугасних снарядів, 14 000 152-мм осколково-фугасних снарядів та 10 000 125-мм осколково-фугасних снарядів.
Однак в окремому додатку до контракту міститься інша таблиця такого ж типу боєприпасів. У ньому перераховані 10 різних продуктів, кожен із яких має різний розмір або специфікацію для різних патронів. До неї також включено вартість кожної партії зі 100 штук. Загальна сума – всього за 1000 снарядів – становить 1 013 100 доларів.
Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній армійський офіцер, сказав, що, на його думку, це досить дорого для такої відносно невеликої кількості. "Сподіватимемося, що іранці обдирають Путіна!", - сказав він.
Договір показує, що в Росії боєприпаси вичерпуються
У таблиці на п'ятій сторінці додаткового розділу представлені зразки боєприпасів та зброї на суму 741 860 доларів.
Сюди входять два 125-мм стволи для гармати 2А46М танка Т72 (кожен за ціною 85 750 доларів) і два 122-мм стволи для артилерійської зброї Д-30 за ціною 54 750 доларів за ствол.
У додатку також перераховані частини боєприпасів, що підлягають відправленню, у тому числі 12 штук відповідно "корпусу снаряда" та "латунної гільзи" 122-мм та 152-мм боєприпасів.
Посол України сказав, що контракт, якщо він є справжнім, свідчить про те, що в Росії закінчуються військові запаси. Пристайко додав: "Те, що вони насправді говорять про такі прості речі, як озброєння, наприклад, боєприпаси, показує, що позиція Росії справді досить складна".
Нагадаємо, Верховна рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років за надання Росії дронів та зброї для обстрілів українських міст.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Іран довгий час заперечував, що постачає безпілотники моделі Shahed країні-агресору. Пізніше Тегеран заявив, що надав невелику кількість безпілотників "до початку конфлікту".