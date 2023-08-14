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Винищувачі Британії перехопили два російські бомбардувальники біля Шотландії

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Понеділок 14 серпня 2023 18:12
Винищувачі Британії перехопили два російські бомбардувальники біля Шотландії Ілюстративне фото: винищувачі Британії перехопили два російські бомбардувальники біля Шотландії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія сьогодні, 14 серпня, піднімала у повітря два винищувачі Typhoon для перехоплення російських бомбардувальників.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними відомства, два британські винищувачі прямували за двома дальніми протичовновими літаками росіян Ту-142. Їх можуть використовувати для розвідки.

Літаки країни-агресора знаходилися в міжнародному повітряному просторі на північ від Шетландських островів.

Для дозаправки винищувачів Британія також направила танкер Voyager, що дозволило збільшити тривалість їхнього польоту.

Перехоплення російських літаків

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, також стало відомо, що військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "на територію НАТО".

При цьому лише за червень британські винищувачі перехопили понад 20 російських літаків, що знаходилися поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

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