Британські банки проти передачі Україні 10,6 млрд доларів заморожених активів РФ, - FT
Банки Британії проти передачі Україні заморожених російських активів у розмірі 8 млрд фунтів стерлінгів (10,6 млрд доларів). Причина - відсутність гарантій відшкодування збитків у разі відповідних дій РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Британські банкіри висловили побоювання, що кредитні установи країни можуть зіткнутися з "серйозними юридичними ризиками". Вони наголосили, що "стурбовані з приводу законної сторони питання".
"Уряд створює прецедент, оскільки він ніколи не брав активи під контроль таким способом. Юридичний ризик полягає в тому, що, якщо Україна не виплатить борг, вам доведеться вилучити актив, який, як каже уряд, є вашим, але який Росія таким не вважає", - повідомив джерела видання.
Зазначається, що банки Британії, які тримають російські активи, є "ретельно охоронюваною таємницею", а самі банкіри відмовляються розповідати, чи мають вони до цього відношення.
Нагадаємо, видання The Times повідомило, що уряд Британії заявив про готовність передати на підтримку України 10,6 млрд доларів російських активів.
Британські міністри попередили, що російський диктатор Володимир Путін являє собою "активну загрозу громадянам, безпеці та процвітанню Великої Британії".
Зазначимо, нещодавно Єврокомісія виступила з ідеєю надати Україні "репараційний кредит" у розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок активів РФ, які ЄС заморозив у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
Однак, для того, щоб Київ міг отримати такий "репараційний кредит", потрібна згода всіх країн-членів Європейського Союзу. Але ініціативу блокує Бельгія, де знаходиться найбільша частка заморожених активів.