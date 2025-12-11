Британські банки проти передачі Україні 10,6 млрд доларів заморожених активів РФ, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Британські банкіри висловили побоювання, що кредитні установи країни можуть зіткнутися з "серйозними юридичними ризиками". Вони наголосили, що "стурбовані з приводу законної сторони питання".

"Уряд створює прецедент, оскільки він ніколи не брав активи під контроль таким способом. Юридичний ризик полягає в тому, що, якщо Україна не виплатить борг, вам доведеться вилучити актив, який, як каже уряд, є вашим, але який Росія таким не вважає", - повідомив джерела видання.

Зазначається, що банки Британії, які тримають російські активи, є "ретельно охоронюваною таємницею", а самі банкіри відмовляються розповідати, чи мають вони до цього відношення.