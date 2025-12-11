Британские банки против передачи Украине 10,6 млрд долларов замороженных активов РФ, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Британские банкиры выразили опасения, что кредитные учреждения страны могут столкнуться с "серьезными юридическими рисками". Они подчеркнули, что "обеспокоены по поводу законной стороны вопроса".

"Правительство создает прецедент, поскольку оно никогда не брало активы под контроль таким способом. Юридический риск заключается в том, что, если Украина не выплатит долг, вам придется изъять актив, который, как говорит правительство, является вашим, но который Россия таковым не считает", - сообщил источники издания.

Отмечается, что банки Британии, которые держат российские активы, являются "тщательно охраняемой тайной", а сами банкиры отказываются рассказывать, имеют ли они к этому отношение.