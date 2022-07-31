Британская разведка отмечает все дальнейшую поддержку Лукашенко войны РФ против Украины

Лидер белорусского режима продолжает поддерживать российское вторжение в Украину. Между тем он стал почти полностью зависимым от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В частности, в ведомстве напомнили, как 28 июля Россия выпустила по меньшей мере 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси.

"Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для осуществления основных ударов своей неудачной попытки взять Киев в феврале. Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы по украинскому конфликту, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования России по прекращению войны", - говорится в сообщении.

Между тем британская разведка отмечает, режим Лукашенко стал все более авторитарным с распространением смертной казни за "подготовку террористических актов".

"Его все больше и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", - считают в разведке.

Напомним, по данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Добавим, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко пояснил, почему Беларусь до сих пор не вторглась в Украину. По его словам, его войска пока не нужны российским силам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.