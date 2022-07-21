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Почему Беларусь не вторглась в Украину: ответ Лукашенко

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Минск, Четверг 21 июля 2022 22:02
Почему Беларусь не вторглась в Украину: ответ Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Беларуси не принимают участие в российском вторжении в Украине, потому что "пока не нужны там сейчас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА", которая публикует выдержки из интервью Александра Лукашенко для AFP.

"Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас", - заявил он.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины обратились к войскам Беларуси с призывом не участвовать в российском вторжении, чтобы не сделать народы обеих стран врагами.

Из-за угрозы белорусского вторжения Украина продолжает принимать меры по усилению границы.

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