Британська розвідка відмічає все подальшу підтримку Лукашенком війни РФ проти України

Лідер білоруського режиму продовжує підтримувати російське вторгнення в Україну. Тим часом він став майже повністю залежним від РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Зокрема, у відомстві нагадали, як 28 липня Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі.

"Це сталося після того, як Росія використала білоруську територію для здійснення основних ударів своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому. Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися лінії Москви щодо українського конфлікту, заявивши 21 липня, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни", - йдеться в повідомленні.

Тим часом британська розвідка відмічає, режим Лукашенка став дедалі авторитарнішим із поширенням смертної кари за "підготовку терористичних актів".

"Його дедалі більші й безпідставні звинувачення в задумах Заходу щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", - вважають в розвідці.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському та Поліському напрямках.

Додамо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко пояснив, чому Білорусь досі не вторглася в Україну. За його словами, його війська поки не потрібні російським силам.

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