ru
ua

Британская оппозиция рассказала, при каких условиях объявят недоверие Джонсону

Новости » В мире   

Вопрос о недоверии Джонсону будут рассматривать после саммита ЕС 17-18 октября

Главные представители оппозиции в британском парламенте Лейбористская партия не будет настаивать на голосовании за недоверие премьер-министру Борису Джонсону до завершения саммита Европейского союза 17-18 октября, где должен быть решен вопрос выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из лидеров лейбористской партии Джона МакДоннелла, будет рассматривать вопрос о недоверии в случае провала сделки по Brexit с ЕС, а также если Борис Джонсон не будет соблюдать закон, принятый парламентом об отсрочке выхода.

"Большое количество людей среди 21 консерватора, очевидно, захотят посмотреть, вернет ли Борис Джонсон какую-то сделку и, во-вторых, подаст ли он какое-то заявление об отсрочке", - заявил МакДоннел.

Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона могут отправить в отставку на этой неделе. По данным британских СМИ, представители оппозиционных сил пытаются освободить Джонсона с должности, чтобы обеспечить очередную отсрочку по Brexit.

До этого премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Великобритания выйдет из состава ЕС 31 октября, несмотря на то, удастся ли заключить сделку или нет.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке на треть "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Покров
Читать все новости