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Британська опозиція розповіла, за яких умов оголосить недовіру Джонсону

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Питання про недовіру Джонсону будуть розглядати після саміту ЄС 17-18 жовтня

Головні представники опозиції в британському парламенті Лейбористська партія не буде наполягати на голосуванні за недовіру прем'єр-міністру Борису Джонсону до завершення саміту Європейського союзу 17-18 жовтня, де має бути вирішено питання виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

За словами одного з лідерів лейбористської партії Джона МакДоннелла, буде розглядати питання про недовіру у разі провалу операції з Brexit з ЄС, а також якщо Борис Джонсон не буде дотримуватися закон, прийнятий парламентом про відстрочення виходу.

"Велика кількість людей серед 21 консерватора, очевидно, захоче подивитися, чи поверне Борис Джонсон якусь угоду і, по-друге, чи подасть він якусь заяву про відстрочку", - заявив МакДоннел.

Раніше повідомлялося, що Бориса Джонсона можуть відправити у відставку на цьому тижні. За даними британських ЗМІ, представники опозиційних сил намагаються звільнити Джонсона з посади, щоб забезпечити чергову відстрочку по Brexit.

До цього прем'єр-міністр Борис Джонсон неодноразово заявляв, що Великобританія вийде зі складу ЄС 31 жовтня, незважаючи на те, чи вдасться укласти угоду або ні.

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