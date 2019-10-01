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Джонсон в ближайшее время представит ЕС предложения по новому соглашению о Brexit

Новости » Политика    01.10.2019 - 14:21
Джонсон в ближайшее время представит ЕС предложения по новому соглашению о Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Новые предложения Лондон предоставит Брюссель уже в ближайшие выходные

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в ближайшее время представить Европейскому союзу предложение по новому договору о выходе Британии из состава сообщества - так называемого Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, новые предложения Лондон предоставит Брюссель уже в ближайшие выходные.

"Мы предоставим очень хорошую предложение", - заявил премьер.

Ранее журналисты сообщали о замысле британского премьера вынести центры для растаможивания товаров за пределы границы между Ирландией и Северной Ирландией. А для продуктов питания и сельскохозяйственных изделий планировалось оставить беспошлинный режим.

Сообщение о таких планах вызвали резкую критику со стороны правительства Ирландии. Впрочем, Джонсон отрицает наличие таких планов, назвав сообщения СМИ "не совсем правильными".

Так же Джонсон заверил, что переговоры с Брюсселем находятся на "решающей стадии". Премьер настаивает на том, чтобы из соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС вычеркнуть пункт о так называемом "запасной вариант" (backstop английском. - ред.), который предусматривает временный особый режим перемещения товаров через границу между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

В противном случае Джонсон пригрозил выходом Британии из состава ЕС 31 октября без соответствующего соглашения. Однако сам премьер признал, что такой вариант развития событий повредит экономике и других сферам жизни Великобритании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания и ЕС продолжают переговоры о Brexit. ЕС потребовал, чтобы Британия выдвинула письменные предложения о том, как обеспечить беспрепятственный поток товаров через ирландскую границу без дорогих и длительных проверок, как только Северная Ирландия покинет блок вместе с остальной частью Великобритании.

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