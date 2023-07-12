Британська розвідка знайшла підтвердження версії про усунення Суровікіна після бунту Пригожина

Як зазначається у повідомленні, 10 липня начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов вперше з'явився на телебаченні після невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року.

По відеозв'язку з Герасимовим був проведений інструктаж начальника штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал-полковника Віктора Афзалова.

За даними британської розвідки, Афзалов перебуває на посаді щонайменше чотири роки, але, ймовірно, це його перша публічна поява з Герасимовим. Афзалов є заступником командувача Повітряно-космічними силами Росії генерала Сергія Суровікіна.

"Підвищення суспільного авторитету Афзалова, у той час як місцезнаходження Суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що Суровікін був усунений після заколоту", - зазначають у Міноборони Британії.

Генерали, які зникли

Раніше британська розвідка повідомляла, що військовий заколот найманців групи "Вагнера" загострив розбіжності серед російських силовиків.Високопоставлені генерали, зокрема Сергій Суровікін та Юнус-Бек Євкуров, не з'являються на публіці і можуть бути заарештовані.

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував російськими військами в Україні. У січні його усунули з цієї посади.

Після бунту "Вагнера" ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоч російський генерал записав відео, де закликав зупинитися.

За даними CNN, Суровікін входив у коло високопоставлених російських військових, які були VIP-членами групи "Вагнер".