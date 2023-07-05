Після бунту Пригожина два російські генерали зникли з поля зору, - британська розвідка

Військовий заколот найманців групи "Вагнера" загострив розбіжності серед російських силовиків. Високопоставлені генерали не з'являються на публіці і можуть бути заарештовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, генерал Сергій Суровікін, головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії та заступник командувача російських військ в Україні, не з'являвся на публіці після заколоту групи "Вагнера" 23-24 червня 2023 року.

Тим часом заступник міністра оборони генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров також був відсутній у виступі керівництва Міноборони 3 липня 2023 року, показаному по телебаченню.

За даними британської розвідки, повідомлення про арешт Суровікіна не можуть бути підтверджені, але влада, ймовірно, буде з підозрою ставитися до його давнього зв'язку з "Вагнером", починаючи зі служби в Сирії з 2017 року. Так само Євкуров був знятий на плівку під час розмови з власником "Вагнера" Євгеном Пригожиним під час захоплення групою Ростова-на-Дону.

"Хоча Суровікін широко відомий на Заході своєю жорстокою репутацією, він є одним з найбільш шанованих старших офіцерів у російській армії і будь-яка офіційна санкція проти нього, ймовірно, викличе розбіжності. Підозра, яка потенційно може впасти на високопоставлених офіцерів, підкреслює, як невдало. посилив існуючі розбіжності у російському співтоваристві національної безпеки", - зазначають у Міноборони Британії.

Генерал Суровікін

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року командував російськими військами в Україні. У січні його усунули з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Після бунту "Вагнера" ЗМІ повідомили, що Суровікіна затримали. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоч російський генерал записав відео, де закликав зупинитися.

За даними CNN, Суровікін входив у коло високопоставлених російських військових, які були VIP-членами групи "Вагнер".

Він та ще 30 інших високопоставлених російських військових та розвідників, за даними російського "Центру Досьє", були почесними членами ПВК.

Детальніше про чищення в Росії і чому могли затримати Суровікіна - у матеріалі РБК-Україна.