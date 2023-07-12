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Британская разведка нашла подтверждение версии об отстранении Суровикина после бунта Пригожина

Фото: Суровикин исчез после бунта Пригожина (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

После бунта главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина ряд генералов исчезли из публичного поля. Вместо генерала Сергея Суровикина показали его заместителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, 10 июля начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудавшегося мятежа "Вагнера" 24 июня 2023 года.

По видеосвязи с Герасимовым был проведен инструктаж начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова.

По данным британской разведки, Афзалов находится на посту как минимум четыре года, но, вероятно, это его первое публичное появление с Герасимовым. Афзалов является заместителем командующего Воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина.

"Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа", - отмечают в Минобороны Британии.

Исчезнувшие генералы

Ранее британская разведка сообщала, что военный мятеж наемников группы "Вагнера" обострил разногласия среди российских силовиков. Высокопоставленные генералы, в частности, Сергей Суровикин и Юнус-Бек Евкуров, не появляются на публике и могут быть арестованы.

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 командовал российскими войскам в Украине. В январе его отстранили от этой должности.

После бунта "Вагнера" СМИ сообщили, что Суровикина задержали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал остановиться.

По данным CNN, Суровикин входил в круг высокопоставленных российских военных, являвшихся VIP-членами группы "Вагнер".

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