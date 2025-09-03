Британська розвідка з'ясувала, навіщо РФ викрадає українських дітей
Розвідка Британії заявила, що Росія викрала тисячі українських дітей для поповнення мобілізаційного ресурсу власної армії.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на пост Міністерства оборони Сполученого Королівства в мережі Х.
У розвідці, посилаючись на дані українського уряду, зазначили, що країна-агресор призиває молодих українців до своєї армії одразу після досягнення ними повноліття. При цьому значну частину цих хлопців викрали ще дітьми з незаконно окупованих Росією українських територій. Деяких із них навіть змушують воювати проти власного народу.
Мова йде про 19,5 тисяч українських дітей. Посилаючись на деякі відкриті джерела, розвідка повідомляє про майже 35 тисяч осіб, які були вивезені на територію Росії та до тимчасово окупованого Криму.
За оцінками, шість тисяч українських дітей переселили до мережі таборів з перевиховання, звідки їх відправляють до військових навчальних центрів після досягнення повноліття.
У британському відомстві зауважують, що вище керівництво РФ розглядає викрадених українських дітей потенційним джерелом як нинішнього, так і майбутнього персоналу для власної армії.
"Російське керівництво, швидше за все, вважає, що їхня можлива загибель у російській армії викличе мінімальний, якщо взагалі якийсь, спротив або протест з боку російської громадськості, яка в переважній більшості має обмежене уявлення про викрадення дітей, якщо взагалі знає про це", - повідомили у розвідці.
У звіті наголошують, що вищевказані дії вписуються в давню політику русифікації, яку Москва проводить на незаконно окупованих територіях з метою знищення української культури, ідентичності та державності.
Нагадаємо, нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Росію негайно повернути на Батьківщину викрадених українських дітей.
В США також небайдужі до даної ситуації. Так, сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь заявили про можливе визнання РФ та Білорусі державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.
Як відомо, в Україні працює ініціатива президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, яка направлена саме на повернення викрадених Росією дітей. Держструктури з допомогою волонтерів та зусиль міжнародних партнерів повертають дітей на Батьківщину невеликими групами. Наприклад, 2 вересня Україна привезла з окупації ще одну групу українських дітей.