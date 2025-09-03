Британская разведка выяснила, зачем РФ похищает украинских детей
Разведка Британии заявила, что Россия похитила тысячи украинских детей для пополнения мобилизационного ресурса собственной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны Соединенного Королевства в сети Х.
В разведке, ссылаясь на данные украинского правительства, отметили, что страна-агрессор призывает молодых украинцев в свою армию сразу после достижения ими совершеннолетия. При этом значительную часть этих ребят похитили еще детьми с незаконно оккупированных Россией украинских территорий. Некоторых из них даже заставляют воевать против собственного народа.
Речь идет о 19,5 тысячи украинских детей. Ссылаясь на некоторые открытые источники, разведка сообщает о почти 35 тысячах человек, которые были вывезены на территорию России и временно оккупированный Крым.
Согласно оценкам, шесть тысяч украинских детей переселили в сеть лагерей по перевоспитанию, откуда их отправляют в военные учебные центры по достижении совершеннолетия.
В британском ведомстве отмечают, что высшее руководство РФ рассматривает похищенных украинских детей потенциальным источником как нынешнего, так и будущего персонала для собственной армии.
"Российское руководство, скорее всего, считает, что их возможная гибель в российской армии вызовет минимальное, если вообще какое-то, сопротивление или протест со стороны российской общественности, которая в подавляющем большинстве имеет ограниченное представление о похищении детей, если вообще знает об этом", - сообщили в разведке.
В отчете отмечают, что вышеуказанные действия вписываются в давнюю политику русификации, которую Москва проводит на незаконно оккупированных территориях с целью уничтожения украинской культуры, идентичности и государственности.
Напомним, недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию немедленно вернуть на Родину похищенных украинских детей.
В США также неравнодушны к данной ситуации. Так, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили о возможном признании РФ и Беларуси государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.
Как известно, в Украине работает инициатива президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA, которая направлена именно на возвращение похищенных Россией детей. Госструктуры с помощью волонтеров и усилий международных партнеров возвращают детей на Родину небольшими группами. Например, 2 сентября Украина привезла из оккупации еще одну группу украинских детей.