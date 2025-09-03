ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Британская разведка выяснила, зачем РФ похищает украинских детей

Среда 03 сентября 2025 15:44
UA EN RU
Британская разведка выяснила, зачем РФ похищает украинских детей Фото: Россия похитила минимум 19,5 тысяч украинских детей (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Разведка Британии заявила, что Россия похитила тысячи украинских детей для пополнения мобилизационного ресурса собственной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны Соединенного Королевства в сети Х.

В разведке, ссылаясь на данные украинского правительства, отметили, что страна-агрессор призывает молодых украинцев в свою армию сразу после достижения ими совершеннолетия. При этом значительную часть этих ребят похитили еще детьми с незаконно оккупированных Россией украинских территорий. Некоторых из них даже заставляют воевать против собственного народа.

Речь идет о 19,5 тысячи украинских детей. Ссылаясь на некоторые открытые источники, разведка сообщает о почти 35 тысячах человек, которые были вывезены на территорию России и временно оккупированный Крым.

Согласно оценкам, шесть тысяч украинских детей переселили в сеть лагерей по перевоспитанию, откуда их отправляют в военные учебные центры по достижении совершеннолетия.

В британском ведомстве отмечают, что высшее руководство РФ рассматривает похищенных украинских детей потенциальным источником как нынешнего, так и будущего персонала для собственной армии.

"Российское руководство, скорее всего, считает, что их возможная гибель в российской армии вызовет минимальное, если вообще какое-то, сопротивление или протест со стороны российской общественности, которая в подавляющем большинстве имеет ограниченное представление о похищении детей, если вообще знает об этом", - сообщили в разведке.

В отчете отмечают, что вышеуказанные действия вписываются в давнюю политику русификации, которую Москва проводит на незаконно оккупированных территориях с целью уничтожения украинской культуры, идентичности и государственности.

Напомним, недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию немедленно вернуть на Родину похищенных украинских детей.

В США также неравнодушны к данной ситуации. Так, сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили о возможном признании РФ и Беларуси государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.

Как известно, в Украине работает инициатива президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA, которая направлена именно на возвращение похищенных Россией детей. Госструктуры с помощью волонтеров и усилий международных партнеров возвращают детей на Родину небольшими группами. Например, 2 сентября Украина привезла из оккупации еще одну группу украинских детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания Дети
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике