Британская разведка выяснила, зачем РФ похищает украинских детей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Министерства обороны Соединенного Королевства в сети Х.

В разведке, ссылаясь на данные украинского правительства, отметили, что страна-агрессор призывает молодых украинцев в свою армию сразу после достижения ими совершеннолетия. При этом значительную часть этих ребят похитили еще детьми с незаконно оккупированных Россией украинских территорий. Некоторых из них даже заставляют воевать против собственного народа.

Речь идет о 19,5 тысячи украинских детей. Ссылаясь на некоторые открытые источники, разведка сообщает о почти 35 тысячах человек, которые были вывезены на территорию России и временно оккупированный Крым.

Согласно оценкам, шесть тысяч украинских детей переселили в сеть лагерей по перевоспитанию, откуда их отправляют в военные учебные центры по достижении совершеннолетия.

В британском ведомстве отмечают, что высшее руководство РФ рассматривает похищенных украинских детей потенциальным источником как нынешнего, так и будущего персонала для собственной армии.

"Российское руководство, скорее всего, считает, что их возможная гибель в российской армии вызовет минимальное, если вообще какое-то, сопротивление или протест со стороны российской общественности, которая в подавляющем большинстве имеет ограниченное представление о похищении детей, если вообще знает об этом", - сообщили в разведке.

В отчете отмечают, что вышеуказанные действия вписываются в давнюю политику русификации, которую Москва проводит на незаконно оккупированных территориях с целью уничтожения украинской культуры, идентичности и государственности.