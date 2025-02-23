Британська розвідка проаналізувала динаміку боїв в Донецькій та Курській областях

Протягом останніх двох тижнів просування російських військ до Покровська було мінімальним. При цьому росіяни знову кинули на передову у Курській області війська КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Аналітики нагадали, що 20 лютого російський диктатор Володимир Путіна заявив, що нібито солдати російської 810-ї бригади перейшли на територію Сумської області з Курської області. Ця інформація не була підтверджена.

"Українські сили, ймовірно, утримують контроль над приблизно 400-450 квадратних кілометрів Курської області", - зазначає британська розвідка.

Також у Британії вказують, що сили КНДР повернулися на передові позиції в Курській області. Це сталося після тимчасового відходу, майже напевно, в першу чергу через те, що понад третину з 11 тисяч військовослужбовців КНДР у Курській області були вбиті або поранені.

Розвідка наголошує, що найбільше Росія тисне у Донецькій області. Війська РФ продовжують атакувати ключові міста - Покровськ, Часів Яр і Торецьк, а також намагається просунутися в менш урбанізовані райони на південній частині фронту, на північ і північний захід від Великої Новосілки.

"Протягом останніх двох тижнів просування російських військ до ключового логістичного вузла Донецької області - Покровська - було мінімальним. Українські сили, найімовірніше, ведуть боротьбу за Піщане, за 5 км на південний захід від Покровська, загальний контроль над яким наразі залишається незрозумілим", - йдеться у зведенні.