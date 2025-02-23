Британская разведка проанализировала динамику боев в Донецкой и Курской областях
В течение последних двух недель продвижение российских войск к Покровску было минимальным. При этом россияне снова бросили на передовую в Курской области войска КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
Аналитики напомнили, что 20 февраля российский диктатор Владимир Путина заявил, что якобы солдаты российской 810-й бригады перешли на территорию Сумской области из Курской области. Эта информация не была подтверждена.
"Украинские силы, вероятно, удерживают контроль над примерно 400-450 квадратных километров Курской области", - отмечает британская разведка.
Также в Британии указывают, что силы КНДР вернулись на передовые позиции в Курской области. Это произошло после временного отхода, почти наверняка, в первую очередь из-за того, что более трети из 11 тысяч военнослужащих КНДР в Курской области были убиты или ранены.
Разведка отмечает, что больше всего Россия давит в Донецкой области. Войска РФ продолжают атаковать ключевые города - Покровск, Часов Яр и Торецк, а также пытается продвинуться в менее урбанизированные районы на южной части фронта, к северу и северо-западу от Великой Новоселки.
"В течение последних двух недель продвижение российских войск к ключевому логистическому узлу Донецкой области - Покровску - было минимальным. Украинские силы, скорее всего, ведут борьбу за Песчаное, в 5 км к юго-западу от Покровска, общий контроль над которым пока остается непонятным", - говорится в сводке.
Напомним, на прошлой неделе представитель ОСГВ "Хортица" подтвердил, что украинские войска освободили село Песчаное вблизи Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом.
По словам спикера, на Покровском направлении произошел определенный "перелом".
Накануне президент Владимир Зеленский заявил об улучшении ситуации на Покровском направлении, но он не уточнял детали.
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