Сили оборони підтвердили звільнення села Піщане біля Покровська

Українські війська звільнили село Піщане поблизу Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телеканалу "Київ".

"Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд", - сказав речник.

Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний "перелом".