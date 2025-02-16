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Сили оборони підтвердили звільнення села Піщане біля Покровська

Покровськ, Неділя 16 лютого 2025 12:54
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Сили оборони підтвердили звільнення села Піщане біля Покровська Фото: у ЗСІ підтвердили звільнення села Піщане (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська звільнили село Піщане поблизу Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телеканалу "Київ".

"Низка контратак українських сил мала певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення села Піщане. Це десь 5 км на південь від Покровська. Також російські війська були потіснені з ще деяких населених пунктів поряд", - сказав речник.

Він зазначив, що на Покровському напрямку відбувся певний "перелом".

"Дуже серйозні наміри були у росіян щодо напівоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямку минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були призупинені і навіть відкинуті в окремих населених пунктах", - додав Трегубов.
Сили оборони підтвердили звільнення села Піщане біля Покровська
скриншот deepstatemap.live

Нагадаємо, напередодні аналітичний сервіс DeepState повідомив про невдалу спробу ворога захопити село Піщане. За даними аналітиків, відбувся зустрічний бій, і українські захисники змогли відтіснити окупантів.

Бої у районі Покровська

Нагадаємо, що Покровськ - це одна з головних точок оборони українських військ. Поблизу міста проходить лінія фронту. Як повідомляли у ЗСУ, росіяни намагаються оточити Покровськ і уникнути міських боїв.

Цього тижня президент Володимир Зеленський заявив про покращення ситуації на Покровському напрямку, але він не уточнював деталі.

Проте у районі міста тривають важкі бої. За словами головкома ЗСУ, за минулий місяць ЗСУ знешкодили у районі Покровська близько 15 тисяч загарбників. Британська розвідка вказує, що окупанти зосереджені на перерізанні логістичних ліній українських військ під Покровськом.

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