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Британська розвідка пояснила велику паузу між ракетними ударами Москви по Україні

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 08:55
Британська розвідка пояснила велику паузу між ракетними ударами Москви по Україні Фото: удари по Україні стали менш частими через брак ракет у Путіна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Паузи між ударами Росії по Україні значно збільшилися через нестачу ракет. Москва намагається накопичити критичний обсяг безпосередньо із заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 9 березня Росія завдала щонайменше 80 ударів ракетами далекого радіусу дії по критично важливій інфраструктурі України.

За даними британської розвідки, Росія під час атаки використала крилаті ракети, ракети ППО в ролі "земля-земля", іранські дрони-камікадзе та незвичайну велику кількість гіперзвукових балістичних ракет повітряного базування.

Це була перша велика хвиля далеких ударів з 16 лютого і, ймовірно, одна з найбільших із грудня минулого року, йдеться у повідомленні. Офіційні особи України повідомили про загибель щонайменше 11 мирних жителів.

"Інтервал між хвилями ударів збільшується, швидше за все, тому, що Росії зараз необхідно накопичити критичну масу новостворених ракет безпосередньо промисловістю, перш ніж вона зможе забезпечити досить потужний удар, щоб переконливо знешкодити українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.

Атака щодо енергетичної інфраструктури не досягла цілей, оскільки енергосистема України продовжує працювати.

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