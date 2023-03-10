Британская разведка объяснила большую паузу между ракетными ударами Москвы по Украине

Паузы между ударами России по Украине значительно увеличились из-за нехватки ракет. Москва пытается накопить критический объем непосредственно с заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.

По данным британской разведки, Россия во время атаки использовала крылатые ракеты, ракеты ПВО в роли "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования

Это была первая крупная волна дальних ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря прошлого года, говорится в сообщении. Официальные лица Украины сообщили о гибели не менее 11 мирных жителей.

"Интервал между волнами ударов увеличивается, скорее всего, потому, что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно промышленностью, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", - отмечают в Минобороны Британии.