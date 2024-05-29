Британська розвідка пояснила скасування "танкового біатлону" в Росії другий рік поспіль
Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні армійські міжнародні ігри не відбудуться у 2024 році, хоча міноборони Росії не прокоментувало це офіційно. Захід також було скасовано у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, "армійські міжнародні ігри", що вперше відбулися в 2015 році, є щорічним заходом, організованим міністерством оборони Росії, в якому протягом двох тижнів беруть участь низка країн, що змагаються у військових заходах. В останніх іграх 2022 року взяли участь 6000 осіб із 37 країн.
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіального заняття у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також, щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн.
Особливо відомі ігри заходом "танковий біатлон".
"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні російське міністерство оборони стурбоване тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки може поставити під загрозу послідовне домінування Росії у змаганнях", - зазначають у Міноборони Британії.
Раніше британська розвідка повідомляла, що великі втрати техніки на війні з Україною спричинили відсутність танків у Москві на 9 травня і позбавили Кремль можливості використовувати паради для демонстрації військової сили.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку війни Москва втратила в Україні 7700 танків.