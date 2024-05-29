Ще 1300 загарбників і 37 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 28 на 29 травня, становили 1300 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 505 тисяч солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 33 бойові броньовані машини (ББМ) і 37 артилерійських систем.