Британська розвідка назвала причину відсутності танків на параді 9 травня у Москві

Росію позбавили можливості демонструвати "військову міць" на парадах. Великі втрати техніки на війні з Україною призвели до відсутності танків у Москві на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 9 травня на території Росії відзначається День перемоги у "Великої вітчизняної війни". Головний парад пройшов у Москві під головуванням президента Володимира Путіна після його інавгурації 7 травня. Паради були скасовані у 24 містах, насамперед у регіонах, що межують з Україною, ймовірно через погіршення безпеки. Для порівняння: у 2023 році було скасовано 21 парад.

"Хоча парад у Москві було відновлено і на ньому було представлено дев'ять літаків Су-30СМ та МіГ-29, а також шість штурмовиків Су-25, масштаб московського параду було скорочено, і на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами ", - йдеться у повідомленні.

З 30 одиниць, представлених на параді, понад дві третини було отримано з військових академій, молодіжних та ветеранських груп. На параді також були присутні групи внутрішньої безпеки та служби екстреної допомоги. Загалом взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. Це більше, ніж 8 тисяч 2023 року, але менше, ніж 2021 року (11 тисяч).

За даними британської розвідки, хоча на параді було представлено 61 військову машину, була відсутня важка бронетехніка або гусенична військова техніка. Церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад, був єдиним присутнім основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, у якому брало участь 20 основних бойових танків.

"З огляду на значні втрати російського особового складу та техніки внаслідок війни в Україні, Росія позбавлена можливості використовувати паради для демонстрації військової сили", - зазначають у Міноборони Британії.