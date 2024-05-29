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Британская разведка пояснила отмену "танкового биатлона" в России второй год подряд

Россия, Среда 29 мая 2024 11:59
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Британская разведка пояснила отмену "танкового биатлона" в России второй год подряд Фото: Кремль отменил танковый биатлон подряд из-за отсутствия танкистов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные армейские международные игры не состоятся в 2024 году, хотя минобороны России не прокомментировало это официально. Мероприятие также было отменено в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, "армейские международные игры", впервые состоявшиеся в 2015 году, представляют собой ежегодное мероприятие, организуемое министерством обороны России, в котором в течение двух недель участвуют ряд стран, соревнующихся в военных мероприятиях. В последних играх 2022 года приняли участие 6000 человек из 37 стран.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиального занятия в военное время, отвлекающего военные усилия от войны в Украине, а также во избежание возможного сокращения участия других стран.

Особенно известны игры мероприятием "танковый биатлон".

"Существует также реальная вероятность того, что из-за потерь в Украине российское министерство обороны обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники может поставить под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что большие потери техники на войне с Украиной привели к отсутствию танков в Москве на 9 мая и лишили Кремль возможности использовать парады для демонстрации военной силы.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны Москва потеряла в Украине 7700 танков.

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