UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британська розвідка пояснила, чому в Росії скасовують паради до 9 травня

Фото: у Росії почали скасовувати паради до 9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У низці російських регіонів скасували паради до 9 травня. Ймовірно, керівництво РФ починає все більше відчувати загрозу через "атаки" безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що шість областей і 21 місто Росії, а також так звана "влада" Криму скасували паради до 9 травня. Кремль не буде проводити урочисте прийняття, а Москва обмежиться святкування у менших масштабах.

Крім того, у Росії скасували ходу "Безсмертного полку", під час якої несуть фотографії померлих ветеранів Другої світової війни, а також Армійські міжнародні ігри, під час яких проводять так званий "танковий біатлон".

"Час удару безпілотників по Кремлю за кілька днів до "Дня перемоги" свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози з боку російського керівництва у зв'язку із заходами, присвяченими Дню перемоги",, - йдеться у повідомленні.

У розвідці вважають, що скасування заходів до 9 травня, ймовірно, може викликати хвилю невдоволення через війну в Україні.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що російські нафтові бази, де зберігається паливо, дуже вразливі для безпілотників.

Як повідомлялося, 3 травня в Росії заявили, що дрони "намагалися" атакувати Кремль. Москва звинуватила Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяМоскваПарад у Москві9 Мая