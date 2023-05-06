Британская разведка объяснила, почему в России отменяют парады до 9 мая

Британская разведка отмечает, что шесть областей и 21 город России, а также так называемая "власть" Крыма отменили парады до 9 мая. Кремль не будет проводить торжественное принятие, а Москва ограничится празднованием в меньших масштабах.

Кроме того, в России отменили ход "Бессмертного полка", во время которого несут фотографии умерших ветеранов Второй мировой войны, а также Армейские международные игры, во время которых проводят так называемый "танковый биатлон".

"Время удара беспилотников по Кремлю за несколько дней до "Дня победы" свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило чувство угрозы со стороны российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными Дню победы", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что отмена мероприятий до 9 мая, вероятно, может вызвать волну недовольства из-за войны в Украине.

Напомним, британская разведка считает, что российские нефтяные базы, где хранится топливо, очень уязвимы для беспилотников.

Как сообщалось, 3 мая в России заявили, что дроны "пытались" атаковать Кремль. Москва обвинила Украину

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