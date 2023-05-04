ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські паливні склади дуже вразливі для безпілотників, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 травня 2023 09:04
Російські паливні склади дуже вразливі для безпілотників, - британська розвідка Фото: російські нафтобази та НПЗ - легка мета для безпілотників (daily.dialog.ua/)
Автор: Олександр Білоус

Склади палива на окупованій території України та у прикордонних районах Росії залишаються особливо вразливими для атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 3 травня спалахнула пожежа на російському складі ПММ у селищі Хвиля на материковій частині Росії у Керченській протоці, неподалік Кримського мосту. Він міг бути спричинений ударом безпілотника, що відповідає схемі пошкодження російських складів палива з початку року.

За даними британської розвідки, руйнування мережі зберігання та розподілу палива, швидше за все, змусить Росію внести корективи до операцій із дозаправки збройних сил, щоб пом'якшити удари по них.

"Зміни можуть бути розгортанням додаткових заходів захисту на об'єктах зберігання палива, як наприклад, у Туаспе, або використання інфраструктури в менш небезпечних регіонах", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, останніми днями почастішали випадки пожеж на російських складах палива та НПЗ. Лише за ранок 4 травня "бавовна" трапилася Новошахтинському НПЗ у Ростовській області та Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

Нагадаємо, 3 травня у російському селищі Волна (Краснодарський край) на нафтобазі сталася пожежа. Цей населений пункт знаходиться неподалік Кримського мосту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Війна Росії проти України
NEWS
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових