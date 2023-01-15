Британська розвідка пояснила, чому в Росії хочуть збільшити призовний вік

У Росії пропонують збільшити призовний вік до 30 років. Таким чином російське керівництво планує збільшити чисельність військ без мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що 12 січня у Держдумі РФ запропонували збільшити призовний вік з 27 до 30 років. Це планують зробити вже до весняного призову у 2023 році.

Ймовірно, таку ініціативу підтримує російський диктатор Володимир Путін, а російські офіцери вивчають реакцію громадськості.

Піднявши призовний вік, російське керівництво має намір набрати більше людей до війська і забезпечити раніше оголошене збільшення чисельності армії на 30%.

"Існує реальна ймовірність того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для регулярного призову на військову службу могла б збільшити чисельність особового складу, готового воювати в Україні, і водночас викликати у населення меншу тривогу, ніж оголошення чергової хвилі непопулярної "часткової мобілізації"", - зазначили у розвідці.