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У РФ хочуть підвищити призовний вік вже цієї весни

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Четвер 12 січня 2023 00:32
У РФ хочуть підвищити призовний вік вже цієї весни Фото: у Росії навесні підвищать призовний вік до армії (Getty Images )
Автор: Володимир Костирін

У Російській Федерації збираються цієї весни призивати на термінову службу в армію громадян віком до 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Державної думи РФ з оборони Андрія Картаполова "Парламентській газеті".

За його словами, до початку весняного призову "кожен військовий комісаріат повинен буде розібратися, скільки людей у нього потрапляють під нові вимоги, а після - привести ці дані у відповідність до військових завдань".

Як розповів Картаполов, наразі йдеться про підвищення саме верхньої межі призовного віку.

"Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває сто осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання - 200 осіб. Відповідно, половину з них складуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину - люди від 21 року до 30 років", - пояснив він нововведення.

У РФ розраховують протягом від одного року до трьох років закінчити повний перехід на новий вік призову (з 21 до 30 років, замість з 18 до 27 років). При цьому голова комітету Держдуми з оборони зауважує, що для цього буде необхідний "цілий комплекс поправок до чинного законодавства", зокрема йдеться про російський закон "Про військовий обов'язок та військову службу".

Нагадаємо, що весняний призов у 2023 році на термінову службу в росармії має відбутися з 1 квітня до 15 липня.

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня 2022 року у Росії офіційно завершився осінній призов на термінову службу до російської армії, який тривав з вересня. За даними Міноборони РФ, було призвано 120 тисяч осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч військовозобов’язаних у січні.

Тим часом у Росії продовжують фіксувати НС та пожежі у військкоматах. Так, нещодавно горів військомат в Іркутської області 9 січня через підпал.

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